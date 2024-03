IFMS promove palestras sobre inclusão no contexto educacional

Evento promovido por grupo de pesquisa terá formato virtual e será aberto à comunidade externa. Saiba como se inscrever

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) promove, a partir do mês de abril, a primeira edição do Ciclo de Palestras ‘Desafios para a inclusão social no contexto educacional’. Realizado de forma virtual, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas. Até junho, serão transmitidas quatro palestras pelo canal da instituição.

Com a participação de profissionais e pesquisadores de diferentes instituições de ensino, as palestras abordarão temas como raça, etnia, gênero, cultura, orientação sexual, identidade de gênero e deficiência, com ênfase na diversidade, bem como nos desafios para combater o preconceito e a discriminação no ambiente educacional.

Registrado no Edital n° 099/2023, o evento é promovido pelo Grupo de Pesquisa Educação, Diversidade e Direitos Humanos (GPEDH), formado por estudantes, professores e técnicos-administrativos do IFMS, além de participantes da comunidade externa.

Professora do Campus Coxim e uma das idealizadoras e coordenadoras do GPEDH, Gesilane Maciel José destaca que a instituição tem o desafio de criar diferentes ações e práticas pedagógicas voltadas à inclusão, promoção da diversidade e valorização dos direitos humanos.

“Inclusive as próprias Diretrizes Curriculares apontam que a escola tem como dever o ‘reconhecimento e atendimento da diversidade e de diferentes nuances da desigualdade e da exclusão na sociedade brasileira’. Por meio dos encontros virtuais, teremos a oportunidade de trocar ideias e saberes com especialistas de diferentes áreas, e assim ampliar o repertório dos participantes sobre o tema, de forma que resulte em ações e práticas inclusivas no contexto escolar”.

Inscrições – Podem ser feitas em formulário eletrônico. Os interessados em assistir às palestras e receber o certificado de participação, podem se inscrever até o início da respectiva transmissão.

Cada palestra terá duração de duas horas, com início sempre às 9 horas (horário de Mato Grosso do Sul) e transmissão pelo canal oficial do IFMS no YouTube. Confira a agenda do ciclo de palestras:

Data Tema Ministrante Instituição 06/04 Educação afrotransgressora Fernanda Figueiredo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 27/04 Formação de professores para as relações étnico-raciais: é possível? Bartolina Catanante Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 18/05 O indígena surdo na educação escolar e os desafios da acessibilidade linguística Shirley Vilhalva Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 08/06 Como incluir aquilo que não ‘é’? Pensando nas/as/com as diferenças na escola William Paranhos Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

O evento conta com o apoio da UFMS, IFNMG, Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) e Secretaria Municipal de Educação de Corumbá (SEMED).

Grupo de Pesquisa – Criado em 2021, o GPEDH possui atualmente 16 participantes, de diferentes campi e áreas do conhecimento. Além de Gesilane, o grupo também é coordenado pela professora do Campus Dourados, Rozana Pereira.

As atividades do grupo concentram-se na diversidade, inclusão e cidadania, buscando o desenvolvimento de ações educacionais que visam incentivar e ampliar os mecanismos pedagógicos voltados para a inclusão, promoção da diversidade e valorização dos direitos humanos.

O GPEDH possui duas linhas de pesquisa: ‘Educação integral/geral e inclusão para a cidadania’ e ‘Educação, diversidade e populações vulneráveis’.

Mais informações estão disponíveis na página do GPEDH e no perfil do grupo no Instagram.