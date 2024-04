DAC fica no zero com o Corumbaense e está a uma vitória da final e da Copa do Brasil

Jogo no Arthur Marinho recebeu um bom público e o placar de 0 a 0 mantém o confronto sem vantagem para nenhum dos lados

Assim como nas quartas de final, o Dourados AC começa a semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense com um empate sem gols. Neste sábado (30), pela rodada de ida, o Corumbaense recebeu o DAC e a partida não saiu do 0 a 0, mantendo a disputa aberta e sem vantagem para nenhum dos lados.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (7), às 15h, no Estádio Douradão. Com o resultado em Corumbá, quem vencer o segundo jogo garante o lugar na final. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a disputa termina nos pênaltis. Se passar, o DAC garante não apenas lugar na final contra Portuguesa ou Operário, mas também, pelo menos, lugar na Copa do Brasil 2025.

O Jogo

Mesmo jogando no Arthur Marinho, o DAC não se intimidou diante do bom público e teve o controle das ações durante grande parte do primeiro tempo, restando ao Corumbaense apostar no contra-ataque e na velocidade dos jogadores, mas mesmo assim pouco importunar o goleiro Léo Lopes, ao contrário de Alex que teve que trabalhar várias vezes.

No segundo tempo, o Corumbaense equilibrou a partida, principalmente com as entradas de Thiaguinho e Noturno, enquanto o time douradense perdeu o ímpeto de antes do intervalo. Léo Lopes foi obrigado a fazer duas defesas difíceis para evitar o gol adversário. O DAC ainda teve duas boas chances de marcar, em uma delas com Rael aplicando uma bicicleta que assustou Alex, mas a bola acabou indo para fora. No fim, 0 a 0 que acabou agradando os dois lados, empurrando a decisão para a volta, no Douradão.