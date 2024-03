UEMS: Inscrições para Semana de Internacionalização da Universidade começam na segunda-feira

O evento voltado a comunidade acadêmica interna e externa acontece entre os dias 7 e 9 de maio

Começa nesta segunda-feira (1º/4) e segue até dia 6 de maio o período de inscrição para a 4ª Semana de Intercionalização da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O evento online organizado pela Diretoria de Relações Internacionais acontece entre os dias 7 e 9 de maio, com o tema “O cidadão global e a formação internacional”, voltado a comunidade acadêmica UEMS e também à comunidade externa.

As inscrições são gratuitas e com transmissão ao vivo pelo YouTube no Canal da Arelin.

Mais informações acesse: https://www.uems.br/diretoria/dri