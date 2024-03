ALEMS celebra 45 anos do CRECI/MS na primeira semana de abril

Na agenda da próxima semana, entre os dias 1º e 5 de abril, está prevista a celebração dos 45 anos de fundação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, da 14ª Região de Mato Grosso do Sul (CRECI/MS); sessões plenárias e a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Quarta-feira

Na quarta-feira (3), acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Quinta-feira

Na quinta-feira (4), acontece a cerimônia de entrega da Moção de Congratulação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região/MS, pelos 45 anos de Fundação. O evento inicia a partir das 18h, no Plenário Deputado Júlio Maia, proposto pelo deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB).

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.