Festjar chega à sua 4ª elimitatória no Distrito de Bonfim neste domingo

O Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar) está em pleno vigor, promovendo a cultura e descobrindo talentos locais. Ele chega a sua 4ª eliminatória, marcada para este domingo (31). O evento, que está moldando novos horizontes para a cena musical local, é aberto ao público e gratuito.

O FestJar é mais do que um simples concurso musical; é uma celebração vibrante da riqueza cultural e artística da zona rural do município de Jaraguari. Ao longo das eliminatórias, há uma variedade de talentos emergentes, cada um trazendo sua própria energia e voz para o palco, enriquecendo a cultura da região.

“Atividades culturais como o festival desempenham um papel crucial na preservação e celebração das tradições locais, além de proporcionar uma plataforma para o desenvolvimento de novos artistas”, enfatiza o proponente do projeto, Anildo Cavalari.

Na última eliminatória, realizada no domingo passado, 23 de março, oito talentosos músicos, Kauan Santana das Neves, Kesia Meliane, Keila Faustina, Iolanda Moreira, Carmen Sanabria, Luiz Henrique Candido, Wanessa da Silva Santana e Maria Rita Ulrich de Oliveira conquistaram seus lugares na tão esperada final do FestJar, que acontece em 13 de abril. Com suas performances cativantes e habilidades musicais excepcionais, eles demonstraram o incrível talento que Jaraguari tem a oferecer.

“Estou absolutamente emocionado por ter passado para a final do FestJar. É uma honra incrível poder representar minha comunidade através da música. Quero agradecer a todos os que me apoiaram e incentivaram ao longo desta jornada. Mal posso esperar para compartilhar minha música com todos vocês na final”, afirma Kauan Santana.

Iolanda Moreira também acredita que sua classificação é um sonho se realizando. “Passar para a final do FestJar é um sonho que se tornou realidade para mim. Estou extremamente grata por esta oportunidade de mostrar minha paixão pela música e representar minha cidade. Quero dedicar essa conquista a todos os que acreditaram em mim e me apoiaram. Mal posso esperar para subir ao palco novamente na final e compartilhar minha música com todos vocês”, reitera.

O FestJar não só oferece uma plataforma para os artistas locais mostrarem seu talento, mas também cria uma comunidade unida em torno da música e da cultura. É um espaço onde as pessoas se reúnem para celebrar a criatividade, inspirar-se mutuamente e fortalecer os laços comunitários.

Além de celebrar a cultura e a prata da casa, o Festival conta com premiações, em dinheiro, do primeiro ao quinto lugar como reconhecimento do potencial de cada participante. O vencedor levará para casa R$ 3 mil, o segundo colocado ganhará R$ 1,5 mil, o terceiro ficará com R$ 1 mil, o quarto R$ 700,00 e o quinto R$ 500,00. Paralelo ao concurso, haverá comercialização de produtos do campo com destaque para a gastronomia regional e criativa.

Serviço – FestJar (Festival da Circulação Musical de Jaraguari)

Distrito Bonfim (4ª eliminatória) – Dia 31.03, a partir das 16h, no Salão Paroquial da Igreja Bom Jesus – Rua Principal, s/nº.

Jaraguari/centro do município (Final) – Dia 13.04, a partir das 16h, na sede do município – endereço a definir.

Jaraguari (Show de encerramento) – Dia 1º de maio – a partir das 19h, na sede do município – endereço a definir.