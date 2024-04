Foragido há mais de 10 anos, criminoso conhecido como “Federal” é preso pela Polícia Civil

Prisão foi neste sábado, em Ponta Porã

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul recapturou, neste sábado (30), D.V.M.F., conhecido como “Federal”, após mais de uma década em fuga da justiça. Ele foi preso em Ponta Porã, por equipes da 1ª Delegacia de Ponta Porã.

“Federal” fugiu em 2013, em uma operação coordenada por cinco indivíduos armados, que o resgataram da unidade policial, juntamente com outros dez detentos.

O criminoso, de 33 anos de idade, acumulava três mandados de prisão em aberto do Estado de São Paulo, sendo procurado por crimes de tráfico de drogas e uso de documentos falsos. Sua detenção foi possível graças à diligência e dedicação dos policiais civis da 1ª Delegacia de Ponta Porã, que conduziram uma investigação meticulosa para sua localização e captura.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso em garantir a segurança e o bem-estar da comunidade, demonstrando que a lei prevalecerá sobre aqueles que desafiam sua autoridade.