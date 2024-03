Hospitais da Rede Ebserh no Mato Grosso do Sul inauguram melhorias e anunciam novos investimentos

O presidente da estatal, Arthur Chioro, realiza visita ao Humap-UFMS e ao HU-UFGD, referências no SUS e centros de formação de profissionais de saúde

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, realizará uma agenda de visitas aos Hospitais Universitários Federais (HUF) de Mato Grosso do Sul vinculados à estatal desde 2013. As atividades ocorrerão, em 1º de abril, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) e, em 2 de abril, no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

Durante a visita ao Humap-UFMS, será realizada a cerimônia de aniversário dos 49 anos do Hospital que se consolidou como referência estadual em doenças infectocontagiosas e procedimentos de alta complexidade no tratamento de pacientes com HIV, terapia renal, diagnose, cirurgia cardiovascular, hemodiálise e neurologia, gestação de alto risco, urologia, tratamentos com tomografia ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital conta com 210 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais e 11.180 internações.

Também estão previstas inaugurações e assinaturas de ordens de serviços relacionadas a melhorias na infraestrutura e nos serviços oferecidos. Na solenidade estarão presentes membros das instituições locais. Além disso, foram convidadas diversas outras autoridades, como senadores, deputados federais e o Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo.

Confira os detalhes de cada ato:

a) Inauguração da obra de readequação da área e substituição do tomógrafo: O investimento totalizou R$ 6.017.107,37 e incluiu a aquisição de um novo tomógrafo computadorizado multislice de 64 canais/128 cortes, além da adequação da área física. O equipamento possibilitará avanço na qualidade dos exames e na agilidade dos resultados, qualificando o atendimento aos pacientes do SUS. A aquisição foi realizada por meio da compra centralizada da Rede Ebserh, com recurso proveniente do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

b) Inauguração da revitalização dos alojamentos: o Humap-UFMS recebeu a doação de R$ 399 mil da Central de Execução de Penas Alternativas (Cepa), 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, para revitalização dos alojamentos. O recurso está sendo em várias áreas do Hospital, sendo que R$ 110 mil foram destinados à revitalização dos alojamentos das equipes multiprofissionais e de residentes, incluindo troca de pisos, louças, metais sanitários e revisão elétrica. Além disso, o contrato firmado entre a Cepa e o Humap possibilita a ressocialização de 20 reeducandos com penas restritivas de direitos e traz economia para o Hospital com serviços gerais nas áreas externas.

c) Assinatura de acordo para upgrade da Radioterapia: Com valor de R$ 4,5 milhões, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Beto Pereira, essa contratação permitirá atualizar o parque tecnológico do Serviço de Radioterapia do Humap, aumentando a gama de tratamentos e a capacidade de atendimento.

d) Assinatura de ordem de serviço para reforma da Clínica Médica: A obra, no valor de R$ 3.657.382,20 e inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, prevê a melhoria dos ambientes e da estrutura física, que passará a contar com 54 leitos.

e) Assinatura de ordem de serviço para reestruturação de instalações elétricas de média e baixa tensão – etapa I: Com recurso do Novo PAC de R$ 225.884,65, a reestruturação visa aumentar a confiabilidade das instalações elétricas do Humap-UFMS, com foco na modernização do sistema e na redução do número de incidentes de falta de energia.

f) Anúncio do novo contrato com o Gestor Municipal: A assinatura da nova contratualização ocorrerá em breve e prevê a redefinição do perfil de atendimento do Humap-UFMS no âmbito do SUS. O processo visando o novo contrato já está com bases definidas e em estágio avançado.

g) Anúncio da entrega do Projeto de Eficiência Energética do Hospital Dia: Com recursos do Grupo Energisa no valor de R$ 330 mil, o projeto consiste na troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas com tecnologia LED, substituição de equipamentos condicionadores de ar e instalação de uma usina fotovoltaica de 41,42 KWp. A economia de energia elétrica esperada é de R$50 mil por ano.

h) Anúncio da reforma do espaço da Radioterapia: Com valor estimado em R$ 1,3 milhão, oriundo do Rehuf, a obra visa adequar o ambiente às normas de segurança e acessibilidade. O objetivo é melhorar a segurança e qualidade da assistência aos 50 pacientes atendidos, impactando positivamente o ensino e a pesquisa na área de saúde.

i) Anúncio da reforma do espaço e substituição do equipamento da Hemodinâmica: a contratação viabilizará a instalação do novo equipamento de angiografia, possibilitará a realização de procedimentos médicos especializados, atendendo uma média de 90 procedimentos ao mês. O recurso de R$ 2,2 milhões é proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Geraldo Resende.

HU-UFGD é referência para a macrorregião de Dourados

Já em Dourados, o presidente da Ebserh realizará visita técnica para conhecer as instalações físicas e realizar reuniões com a Governança do HU-UFGD e também falará com a imprensa. O objetivo é fortalecer parcerias para a melhoria dos serviços prestados via SUS. Com 168 leitos credenciados, o Hospital realiza mais de 326 mil atendimentos por ano, abrangendo Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica Obstétrica (referência para gestação de alto risco), Clínica Pediátrica, Saúde Mental, consultas e exames.

Localizado na macrorregião de Dourados, o HU-UFGD é referência em média e alta complexidade, atendendo 33 municípios e uma população estimada em mais de 880 mil habitantes. O Hospital é reconhecido pelo atendimento à população indígena, sendo o terceiro em número de internações de pessoas indígenas no país. Além disso, como Hospital Universitário, destaca-se pela incorporação de novos métodos de ensino-aprendizagem baseados em novas tecnologias, visando a consolidação do Centro de Simulação e o desenvolvimento de competências específicas para atuar em emergências e urgências com maior segurança e eficiência.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.