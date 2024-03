Caminhoneiro foge da PRF e abandona carga de cocaína avaliada em R$ 60 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 509 quilos de cocaína, na noite desta quarta-feira (27), em Miranda/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão Scania/ T112, que trafegava com as luzes do farol apagadas. Ao parar o caminhão, o condutor abandonou o veículo, empreendendo fuga a pé através da vegetação próxima. Buscas foram realizadas, porém ele não foi encontrado.

Desconfiados, os policiais realizaram uma busca minuciosa na carreta, até encontraram vários fardos com tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 509,2 Kg.

Pela tabela da PRF, o quilo da droga vale R$ 125 mil se comercializada em outros estados, causando um prejuízo aproximado de R$ 60 milhões. O preço do “produto” varia conforme a qualidade e riscos envolvidos na operação. Caso chegue à Europa, a grama passa valer 48 euros (R$ 259). Neste cálculo, o quilo se aproxima de R$ 260 mil.

A droga e os veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.