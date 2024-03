Governo de MS lança edital de R$ 7 milhões para contemplar entidades esportivas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), lança em 3 de abril o edital de chamamento público ‘Esporte e transformação social: novas conquistas em Mato Grosso do Sul’.

Ao todo, serão R$ 7 milhões disponíveis para custear projetos submetidos por entidades esportivas. A solenidade de lançamento acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, a partir das 18 horas.

O objetivo é selecionar projetos esportivos e os subsidiar a fim de atender às diversas manifestações esportivas presentes em Mato Grosso do Sul. Os projetos devem estar em conformidade com leis, normas, regras e diretrizes que regem as políticas públicas de esporte, abrangendo suas três grandes manifestações: a formação esportiva, a excelência esportiva e a vivência esportiva.

No total, o recurso de 7 milhões de reais visa contemplar sete categorias diferentes: esporte e transformação social, esporte de aventura, avaliação da saúde e desempenho de atletas, esporte de rendimento infanto-juvenil, esporte de rendimento adulto, esporte de alto rendimento adulto e federações esportivas.

As entidades de práticas desportivas, associações, institutos, ONGs, clubes escolares e/ou clubes esportivos poderão encaminhar até duas propostas ao todo, sendo estas obrigatoriamente em categorias distintas.

As federações esportivas poderão enviar apenas uma única proposta na sua referida categoria. As entidades mais bem pontuadas receberão apoio financeiro conforme ordem de colocação do resultado definitivo, com previsão de execução do objeto no prazo de até 12 meses.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, o edital ‘Esporte e transformação social: novas conquistas em Mato Grosso do Sul’ é de extrema importância na garantia do acesso ao esporte para todas as pessoas.

“Acredito que o esporte transforma vidas, desde o esporte de base até o de alto rendimento, o esporte promove valores humanos, oferece recursos intelectuais e emocionais que auxiliam a tomada de decisões para vida toda. Carrego comigo na minha vida pessoal e profissional transformações importantes que o ambiente esportivo promoveu”.

Ele reforça o convite a toda comunidade esportiva “esperamos os representantes das entidades e toda a comunidade esportiva no nosso evento que é um marco no estado de Mato Grosso do Sul, porque o edital é aberto a toda a comunidade esportiva, para que eles nos enviem projetos de esporte, desde a iniciação esportiva, até a excelência, passando pelos esportes de aventura, esportes nas comunidades indígenas e quilombolas. A fim de que o esporte e o lazer sejam fomentados em todo o estado”, frisa Herculano Borges.

Novas categorias

A iniciativa visa atender às manifestações esportivas de diferentes segmentos. Algumas categorias serão pela primeira vez contempladas em um edital de chamamento público, como a categoria ‘esporte para todos’, que tem como objetivo de atender, por exemplo, entidades que promovem atividades esportivas em comunidades em situação de vulnerabilidade social e que gerem transformação social por meio do esporte. Sendo um percentual de vagas reservadas para o atendimento aos povos originários ou quilombolas.

Outra novidade é a categoria ‘esporte de aventura’, que por exemplo abrange os esportes praticados em ambientes naturais, tais como maratona aquática, mountain bike, canoagem, corrida de trilha, trekking e stand up paddle. E também a categoria que diz respeito a avaliação da saúde e desempenho dos atletas, com a finalidade de subsidiar projetos que forneçam avaliação multiprofissional de atletas de rendimento.

O investimento total do Governo de Mato Grosso do Sul é de R$ 7 milhões. O edital, com todos os detalhes, estará disponível no site da Fundesporte a partir do dia 4 de abril, data em que será publicado no Diário Oficial do Estado.

Serviço

Evento: lançamento do edital de chamamento público “Esporte e transformação social: novas conquistas em Mato Grosso do Sul”

Data: 3 de abril de 2024 (quarta-feira)

Horário: 18 horas

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes, Campo Grande – MS