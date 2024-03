Vanderlei Avelino reforça pedido por lotérica na Vila Aurea

O Vereador Vanderlei Avelino fez importantes solicitações aos gestores municipais nesta terça-feira, 26 de março. Avelino apresentou ao Prefeito Eduardo Campos, ao Sr. Antônio Joaquim Simões Junior – Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul e ao Sr. Gualter Batista da Silva – Gerente Regional da Caixa Econômica Federal – Unidade de Ponta Porã, uma indicação de grande relevância para os moradores de Ponta Porã.

O Vereador reiterou a indicação nº 196/2022, onde foi solicitado a implantação de uma casa lotérica na região da Grande Vila Áurea.

“Em razão do crescimento populacional da região, a localidade necessita de estruturação e da disponibilidade dos serviços que a Caixa Econômica Federal oferece a seus usuários, através de instalação de Casas Lotéricas, nas quais todos os moradores poderão usufruir da comercialização de todas as lotéricas federais e produtos assemelhados. Assim, propomos que seja viabilizada a instalação de uma nova Casa Lotérica para aquela localidade, além de atender significativamente a um grande anseio daqueles moradores” justificou o Vereador.

Guy Vilela

Avelino pediu, que seja providenciado um estudo técnico para a implantação de um redutor de velocidade na rua Galileu Galilei entre os números 15 ao 85, no bairro Guy Vilela.

Ele explicou na justificativa do documento que “faz está indicação a pedido dos moradores no bairro, pois devido ao grande fluxo de veículos vem ocorrendo muitos acidentes entre motos e carros, com lesões graves. Tal solicitação tem objetivo aumentar a segurança das mencionadas ruas.”

Ipê II

Vanderlei Avelino encerrou seus pedidos ao incluir como urgência que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Gláuber Rocha, no bairro Ipê II.

Para justificar o pedido o Parlamentar afirmou que “A indicação se faz necessária uma vez que, a referida via encontra- se em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que utilizam a rua.”.

Os pedidos foram encaminhados ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso.