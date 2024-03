Vereador Waldecir Fernandes quer gerador de energia para postos de Saúde

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor da Saúde e do bem-estar da população de nossa cidade. Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o Vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi solicitando a implantação de geradores de energia nos postos de saúde do município de Ponta Porã.

Para justificar o pedido o Vereador afirmou que “a aquisição de novos geradores de energia, com ativação automática, para cada Posto de Saúde do município, se faz necessário, visto que, as quedas de energia tem causado um enorme transtorno aos profissionais de saúde e aos pacientes que necessitam de atendimento na Unidade de Saúde. E ainda mais, sendo o serviço de saúde precioso e indispensável não se admite falta de energia. A aquisição e a instalação de um gerador, visa assegurar os trabalhos da unidade em situações de apagão, mantendo principalmente as vacinas refrigeradas e não parando o atendimento à população.”

Ar condicionado

Waldecir pediu ainda, que o Prefeito Eduardo Campos e a Secretária de Educação Mirta Landolfi Salinas providencie a instalação de ar condicionado na Escola Jardim Ivone.

Ele explicou que “a instalação de ar condicionado nas salas de aulas traria mais conforto para todos os alunos e também aos professores, acabando com os problemas que o calor traz para todos que estudam e lecionam naquela escola, vai de forma significativa contribuir para uma Educação de qualidade, uma vez que dará melhor estrutura para os nossos alunos.”

Os pedidos feitos por meio de indicação lida em plenário, nesta terça-feira, 26 de março de 2024.