UNIGRAN Decor 2022 abre suas portas nesta quarta-feira, 18

O evento traz o tema ‘ReViva’ em sua 4ª edição

Nesta quarta-feira, 18, começa a UNIGRAN Decor 2022. Com o tema ‘ReViva’, o evento está em sua 4ª edição, sendo a primeira e única mostra de ambientação brasileira produzida por acadêmicos, sob a orientação dos professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. A cerimônia de lançamento inicia às 19h.

O tema do evento remete a experiências e aos momentos vividos durante a pandemia, em que a visão de lar foi modificada, agrupando diversas outras funções, como faculdade, escola e trabalho. “Com a pandemia, nós criamos outro contexto, outra relação com o nosso lar, com a nossa casa. Ela virou escola, virou faculdade, virou trabalho, por conta do home office. Então, a ideia é reviver estas experiências que a gente tem com a nossa casa, com o nosso lar”, explicou a coordenadora do evento, Milena Cardinal.

‘ReViva’ também se entrelaça com a história da UNIGRAN, já que a Instituição possui 45 anos de existência, assim como a casa escolhida para acolher o evento neste ano. Com isso, a mostra também busca mostrar estas histórias para Dourados e região.

Milena ainda ressaltou que a UNIGRAN Decor é o único evento brasileiro produzido por acadêmicos na realização de uma mostra de ambientação. Sendo uma grande experiência para o estudante, porque o coloca à frente de todas as etapas da profissão, antes mesmo de se formar.

“O objetivo é fazer com que o aluno tenha uma vivência prática desta experiência, não só de obra, de reforma, de ambientação, mas também de contato com fornecedores. Saber o que cada um entrega, como entrega, e até mesmo estreitar laços com eles, porque depois ele vai para o mercado de trabalho e sempre precisa de parceiros, independentemente da área em que for atuar”, apontou a coordenadora.

Além de 22 ambientes projetados e abertos à visitação, este ano o evento traz um restaurante para dentro da casa, desenvolvido pelo curso de Gastronomia da UNIGRAN, com cardápio variado e assinado por chefs egressos da Instituição. “Nós estamos mostrando a diferença, aquilo que a UNIGRAN tem de melhor e que oferece para a sociedade”, concluiu Milena Cardinal.

Serviço

A UNIGRAN Decor abre as portas de quarta-feira a domingo, das 16h às 22h, e encerra o atendimento ao público no dia 03 de julho. A casa fica localizada na rua Firmino Vieira de Matos, nº 1552 – Vila Progresso. A entrada é gratuita.