Prefeitura de Caarapó faz nova convocação de aprovados em concurso público

A administração municipal de Caarapó voltou a convocar novos aprovados em concurso público para preencher vagas disponíveis no quadro de provimento efetivo do município. A convocação contempla várias áreas de serviços de responsabilidade do Poder Público e se deu por meio do Edital nº 003/2022, com data desta terça-feira (17). Os profissionais convocados foram aprovados no Concurso Público nº 001/2019, homologado por meio do Edital nº 019/2019, de 15 de maio de 2019, e prorrogado até 15 de maio de 2024.

Conforme o Edital, estão sendo convocados 62 novos profissionais: ajudantes gerais, ajudantes gerais escolares para a sede do município e distritos, agentes de merenda escolar, agentes de limpeza escolar, auxiliares de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico de educação infantil, professor de educação infantil, professor de artes e médico pediatra.

Os convocados têm prazo de até 30 dias contados da data de publicação do ato convocatório para se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da prefeitura – ou apresentar pedido de prorrogação -, devendo apresentar: a) 01 (uma) Fotografia 3×4 (recente); b) Fotocópia da Cédula de Identidade; c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; d) Fotocópia do Título de Eleitor; e) Fotocópia da Carteira de Trabalho; f) Fotocópia de comprovação de inscrição no PIS/PASEP Ativo; g) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (para os cargos exigidos); h) Fotocópia da Certidão de Casamento (quando for o caso); i) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino), exceto candidato indígena; j) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes (se possuir); k) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF dos dependentes (se possuir); l) Comprovante de Residência atualizado; m) Fotocópia de Certificado de Escolaridade exigido para o cargo (para os cargos do magistério “professor e coordenador pedagógico”, o candidato que apresentar segunda licenciatura, deverá apresentar, obrigatoriamente, a comprovação da primeira licenciatura); n) Certidão de estar quite perante a Justiça Eleitoral; o) Certidão de Ações Cíveis e Criminais referente aos últimos 10 (dez) anos do(s) domicílio(s) do candidato(s); p) Declaração de Acúmulo ou não de Cargos; q) Declaração de Bens; r) Declaração de não ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores, se servidor de qualquer esfera da administração pública; s) Laudo de Inspeção de Saúde, expedido pelo Médico do Trabalho, após avaliação médica ocupacional admissional, conforme orientações constantes no Anexo II; t) Laudo de Saúde Mental, expedido por Médico Especialista, através do Exame de Estado Mental (EEM), conforme orientações constantes no Anexo II. Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou acompanhados dos originais.

Ainda conforme o Edital de Convocação – Anexo II, ficou definido que todos os candidatos convocados (Anexo I) deverão se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da prefeitura, com a devida entrega de documentos, no próximo dia 31 de maio, no horário das 8h às 12h.

Em relação à Avaliação Médica Ocupacional Admissional, os convocados deverão apresentar Laudo de Saúde Mental, expedido por Médico Especialista, através do Exame de Estado Mental (EEM), juntamente com os exames laboratoriais e de imagem, ao Departamento de Saúde Ocupacional – Médico do Trabalho, com endereço na Av. Avenida Presidente Vargas, nº 465 – Centro (sede da prefeitura), no período de 6 a 10 de junho deste ano. O horário da avaliação médica ocupacional admissional deverá ser agendado previamente no Departamento de Saúde Ocupacional, após a entrega de documentos no Departamento de Recursos Humanos.

Outras especificidades relativas à convocação dos novos servidores, especialmente sobre exames médicos e laboratoriais, podem ser conferidas em https://www.caarapo.ms.gov.br/publicacoes/concursos-publicos.html