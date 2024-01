Questão previdenciária foi discutida em reunião entre Governo de MS e representantes do Fórum dos Servidores

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai realizar estudo para criar auxílio aos servidores públicos aposentados e pensionistas. A medida foi definida hoje (31), durante reunião entre o governador Eduardo Riedel, e representantes do Fórum dos Servidores – com membros de diversos sindicatos de diferentes categorias.

“O Governo está disposto a criar alternativa para apoiar os inativos, que recebem até uma determinada faixa salarial, ou até o teto. Por isso vamos fazer um estudo, incluindo todos. E até o fim do mês de fevereiro vamos informar como será feito e o que ficou definido”, disse Riedel.

No encontro o diretor-presidente da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), Jorge Oliveira Martins, apresentou a situação da previdência estadual, que tem quase R$ 20 milhões de déficit mensal, valor que é complementado com recursos do Tesouro do Estado.

Os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Ana Nardes (SAD), atenderam o grupo de aposentados que estiveram na Governadoria, informando o estudo que vai definir o tipo de auxílio que será concedido, e sobre a reunião aberta na qual será apresentado aos servidores a proposta e os números da situação previdenciária do Estado.

“Agradeço ao governador e aos secretários, por nos receberem. A reunião foi produtiva e importante”, disse Fabiano Reis, presidente do Fórum dos Servidores.