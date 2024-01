UFGD abre inscrições para teste de nivelamento em inglês e espanhol

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferece, todo semestre, cursos de idiomas como inglês, espanhol ou francês para toda a comunidade de Dourados. Para cursar os níveis Iniciante ou Básico 1, não é necessário nenhuma prova, mas para aqueles interessados nos níveis Básico 2, Pré-intermediário, Intermediários 1 e 2 e Avançado 1, é preciso passar pelo teste de nivelamento.

O Centro de Formação (CF), responsável pela oferta dos cursos, também realiza os testes de nivelamento. As inscrições para os testes de inglês e espanhol, este ano, estarão abertas de 1º a 16 de fevereiro e podem ser feitas pelo https://forms.gle/5fmyi22w9fU2NHTS7.

Após receber a inscrição, a secretaria do CF enviará ao candidato uma Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$30,00. Para que a inscrição seja confirmada, é necessário realizar o envio do comprovante de pagamento para o mesmo endereço de e-mail.

Os testes serão aplicados, on-line, nos dias 19, 21, 26 e 28 de fevereiro. Confira os horários disponíveis na página: https://portal.ufgd.edu.br/secao/centro-formacao-proex/index.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail centrodeformacao@ufgd.edu.br ou pelo telefone 3410-2890.