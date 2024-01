Câmara de Ponta Porã retoma atendimento ao público nesta quinta-feira

Presidente do Legislativo disse que a partir de 1º de fevereiro atendimento ao público continuará no horário das 7h às 13h

A partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, todos os gabinetes dos 17 vereadores de Ponta Porã retomam o atendimento ao público. É o fim do período de recesso legislativo e férias dos servidores.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, o expediente continuará como nos anos anteriores, com início às 7h e encerramento às 13h. Ele informou também que a primeira sessão ordinária do ano será realizada na próxima terça-feira, dia 6 de fevereiro.

“Todos os gabinetes estão prontos com servidores e assessores preparados para atender a nossa população. A Câmara Municipal é responsável em debater temas e fazer os encaminhamentos das reivindicações e projetos que melhoram a vida de quem vive em nosso município”, destacou Agnaldo Miudinho.

Na reabertura do atendimento ao público nesta quinta-feira, às 7h, a Câmara Municipal realizará um Culto de Ação de Graças no plenário do poder legislativo. O evento religioso foi uma solicitação feita pela Frente Parlamentar Evangélica, que é formada pelos vereadores Anny Espínola, Jelson Bernabé, Edevaldo Mattoso Barbosa e Agnaldo Miudinho.

Na semana passada, o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ponta Porã, bispo Elso Mendes, da Igreja Adoradores do Rei, elogiou a iniciativa da Frente Parlamentar Evangélica ao decidir reabrir o atendimento ao público com o culto. “O agradecimento a Deus por tudo o que Ele nos proporciona é importante para todos os cristãos e o Culto de Ação de Graças traz esse sentimento de gratidão pelas bençãos que recebemos”.