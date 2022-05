Professores debatem saúde mental à luz de Star Wars

A ideia é passar aos alunos conceitos filosóficos da saga de forma lúdica

Professores do Colégio Marista Goiânia vão se utilizar de conceitos filosóficos da saga Star Wars para conversar com os alunos do 6º ao 9º anos sobre um assunto muito sério: a saúde mental no período pós-pandemia. “A ideia é falar sobre os sentimentos e as emoções que ficam represados durante esses últimos anos”, explica a professora de Ciências, Thaiza Montine Gomes dos Santos Cruz.

Thaiza e mais dois professores – Paulo Arima, de História, e Elyanara Matheus, de Matémática – são apaixonados pela saga e vão trabalhar com as turmas a filosofia que está por trás do Código de Jedi. “Assim como o código, vamos falar sobre a cultura da paz, do conhecimento, da serenidade, da harmonia e da força emocional de que falam os filmes”, enfatiza a professora.

O debate será realizado no pátio do colégio, onde serão apresentadas algumas cenas de batalha de sabres. Devidamente caracterizados, os professores concretizarão uma dessas batalhas com uma breve luta no pátio do colégio. “Após a performance vamos assimilar o Código Jedi em uma grande roda de conversa sobre as nossas condutas enquanto seres humanos que vivem em comunidade”, conta.

Trocadilho: Oficialmente o Dia de Star Wars começou a ser comemorado, em Toronto, no Canadá. A escolha do dia se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão jedi “May the Force be with you” (“Que a força esteja com você!”) com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!”)

Sobre os Colégios Maristas – Os Colégios Maristas estão presentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo com 19 unidades. Nelas, os mais de 25 mil alunos recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em www.colegiosmaristas.com.br.