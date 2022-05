Palmeiras enfrenta Independiente Petrolero e pode garantir classificação para as oitavas da Libertadores

Independiente Petrolero e Palmeiras vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, o Palmeiras encerrou ontem a preparação para o duelo, em Sucre, na Bolívia, localizada a 2.800 metros de altitude.

O Palmeiras entrará em campo podendo garantir a classificação para as oitavas de final. Caso vença, o Verdão manterá os 100% de aproveitamento e já terá uma vaga na próxima fase, independente do resultado do jogo entre Deportivo Táchira e Emelec.

Atualmente, o Palmeiras tem nove pontos e lidera o grupo A. Já o Petrolero é o lanterna da chave, com apenas um ponto.

Abel Ferreira tem dois desfalques por lesão para a partida. O zagueiro Luan, que não joga desde a final do Mundial de Clubes, segue se recuperando de lesão, enquanto o meia Jailson rompeu o ligamento cruzado do joelho direito recentemente.

A provável escalação do Verdão é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic e Piquerez; Danilo e Zé Rafael (Atuesta); Wesley (Dudu), Gustavo Scarpa (Veiga) e Verón; Rony.