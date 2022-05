Prefeitura envia projeto de Lei à Câmara e garante reajuste de 10,39% para servidores e 18,86% a professores

Conforme solicitado pelos servidores, projeto entra em votação hoje para que o novo salário seja pago já no início de maio

A Prefeitura de Dourados enviou nesta segunda-feira (25) o Projeto de Lei Complementar nº 6 de 19 de abril de 2022, que concede reajuste geral de vencimentos aos servidores do Município de Dourados.

Conforme o prefeito, Alan Guedes, o projeto é resultado de uma ampla negociação com a categoria e a votação no Legislativo, nesta segunda-feira, era também um compromisso da administração municipal para que a nova composição salarial já entre na folha para pagamento no início de maio.

“O orçamento aprovado previa um aumento linear de 5% para todos os servidores. Porém, nas conversas e negociações o município evoluiu a proposta para 10,39% em 2022. Esse resultado só foi possível graças ao diálogo franco e aberto com as categorias. Tudo isso, respeitando as finanças do município e a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse o prefeito.

Para chegar ao índice de 10,39% em 2022, ficou acordado com a categoria que a Prefeitura de Dourados pagará um reajuste de 8% agora e mais 2,39% no mês de dezembro.

Professores

No caso dos professores da Rede Municipal de Educação, além dos 10,39% de reajuste linear, a administração atualizou a proposta que vinha sendo negociada e decidiu antecipar integralmente os 7,5% para o mês de julho. A proposta anterior era dividir esse montante, pagando 3,75% em julho e mais 3,75% em agosto.

Dessa forma, a Prefeitura promovendo a atualização dos índices percentuais ao longo do ano, garante um reajuste de 18,86% aos professores em 2022, atingindo assim o Piso Nacional da Categoria determinado pelo Governo Federal para uma jornada de 40 horas semanais.

”É importante deixar registrado que a administração tem compromisso com a Educação e essa valorização não termina aqui. Vamos continuar conversando com a categoria dos professores e trabalhar para que o valor do Piso Nacional de 3.860,00 para 40 horas seja pago para 20 horas semanais. Entendemos que esse é o caminho e vamos chegar lá, mantendo a franqueza, seriedade e responsabilidade nas negociações”, disse Alan Guedes.