Em reunião com Reinaldo, embaixadora do Canadá manifesta interesse em ampliar parcerias com MS

Com o objetivo de intensificar o intercâmbio e as parcerias com o Canadá, o governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta segunda-feira (25) a embaixadora do Canadá, Jennifer May. “A ideia foi destacar essas relações já existentes entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o Canadá. Falamos sobre as perspectivas do futuro, tanto da área do meio ambiente, da agricultura e da colaboração de assuntos sobre os povos indígenas”, contou a embaixadora.

Ela explicou que existe a intenção de criar novos projetos envolvendo a comunidade indígena sul-mato-grossense a exemplo da “Pesquisa sobre Cerâmica e o Fomento da Comunidade e Cultura Kadiwéu em Mato Grosso do Sul’, desenvolvido na aldeia Alves de Barros, em Porto Murtinho, que tem parceria com a Universidade de Manitoba, do Canadá, além do Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), contemplando uma série de ações de promoção da cultura da etnia e geração de renda para as artistas.

Um dos investimentos mais importantes do Canadá em Mato Grosso do Sul é na área de insumos agrícolas. A multinacional canadense Nutrien chegou a Mato Grosso do Sul por meio da aquisição da Bio Rural, varejista de insumos agrícolas, no ano passado. “Tem muitos investimentos canadenses aqui em Mato Grosso do Sul. Um dos maiores é a questão dos fertilizantes. A maior empresa do mundo na área de fertilizantes é canandense, a Nutrien. E tem investimentos em muitas áreas, por exemplo, na agricultura, na bovinocultura e tem muitas áreas com perspectivas semelhantes”, afirmou Jennifer May.

Também participou da reunião, além da comitiva canadense, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.