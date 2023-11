Noite das Estrelas destaca o melhor do boxe de MS e recebe lutadores da Bolívia e Paraguai

Boxeadores de Mato Grosso do Sul e convidados da Bolívia e Paraguai estarão reunidos, neste sábado (18), a partir das 18 horas, na terceira edição do Noite das Estrelas. O evento terá 10 combates na programação, com disputas no Grand’ Mere Buffet, em Campo Grande. A entrada é gratuita ao público.

A realização é FDBMS (Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O principal confronto da noite colocará frente a frente o sul-mato-grossense Paulo Martins, de 27 anos, e o boliviano Aron Luyo Dias, de 23 anos, campeão da província de Santa Cruz, com mais de 40 lutas na carreira.

Popularmente conhecido como Soldado de Cristo, Paulo retorna aos ringues após dois anos, enfrentando um adversário desafiador. Seu último combate foi na segunda edição do Noite das Estrelas, em novembro de 2021, onde venceu por nocaute. Após uma contusão na coluna durante o treinamento, ficou afastado do boxe.

“Minhas expectativas são enormes e boas. Vou enfrentar um adversário muito difícil, sei que ele gosta muita da trocação em curta distância. Preciso ter boa movimentação, boxear com muita rapidez e sair com habilidade dos avanços dele”, comenta Paulo, que iniciou na modalidade de luta aos oito anos de idade. O lutador coleciona inúmeros títulos nacionais e chegou a ser eleito melhor atleta de Mato Grosso do Sul em 2014 e 2017. Além disso, Soldado de Cristo tem no currículo o troféu de campeão do torneio internacional de Santa Cruz de La Sierra, sete títulos sul-mato-grossenses e demais pódios em eventos nacionais e fora do país.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, o Noite das Estrelas colocará em evidência os grandes talentos do pugilismo de Mato Grosso do Sul. “É uma oportunidade para presenciar o melhor do nosso boxe, com atletas de destaque em uma competição de alto nível. A presença atletas da Bolívia e Paraguai fortalece ainda mais a integração esportiva entre nossos países vizinhos e promove uma troca cultural”.

Confira quais serão os 10 combates do 3º Noite das Estrelas:

1 – 63,5 kg juvenil: Eduardo Jorge (1º Round) x Felipe Queiroz (Boxe Elite)

2 – 67 kg elite: Lucas Ramires (Team Lescano) x Ariel (Aton Fight/Boxe Cubano)

3 – 54 kg juvenil: Iran Lopes (Ponta Porã) x Pedro Henrique (1º Round)

4 – 75 kg elite: Fernando Soldado (Boxe Elite) x Victor Gabriel (CT Pantaneiro/Moreninhas)

5 – 63,5 kg juvenil: João Victor Soares (Studio Reis) x Richard Daniel “Chapo” (Escuela de Boxeo Guerrero del Puño)

6 – 69 kg cadete: Artur Tadeu (Aton Fight/Boxe Cubano) x Daniel Durê Britto (CT Pantaneiro/Moreninhas)

7 – +92 kg elite: Renan da Silva (Boxe Elite) x Luís Carlos Flipper (1º Round)

8 – 63,5 kg elite: Cristhian Cáceres (Aton Fight/Boxe Cubano) x Muriel Pereira Nunes (CT Pantaneiro/Moreninhas)

9 – 80 kg elite: Jesus Ocampos (Ocampos Team) x Rody Riquelme (Escuela de Boxeo Guerrero del Puño)

10 – 69 Kg elite: Aron Luyo Dias (Bolívia) x Paulo Martins “Soldado de Cristo”

Serviço

Noite das Estrelas

Data: sábado, 18 de novembro

Local: Grand’ Mere Buffet – R. Pedro Martins, 184 – Carandá Bosque – Campo Grande (MS)

Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita. Mais informações pelo telefone (67) 99251-3317.