Sesi entrega carro e motos zero km a sorteados na Corrida do Pantanal 2023

A Fiems, por meio do Sesi, entregou nesta sexta-feira (17/11) um carro e três motocicletas zero km aos participantes da edição 2023 da Corrida do Pantanal que foram sorteados durante o evento. A entrega dos veículos foi realizada no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande.

Cada competidor inscrito que cruzou a linha de chegada, no último dia 8 de outubro, teve de depositar um cupom na urna e permanecer durante o sorteio para ter direito a ser contemplado. Uma empresa de auditoria externa acompanhou o sorteio e fez a validação do resultado.

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, destacou que esta é a maior premiação do Centro-Oeste em corridas de rua.

“É uma alegria muito grande saber que os prêmios estão sendo entregues a pessoas que realmente precisam. Esses prêmios vão fazer diferença na vida delas. Isso demonstra a democracia que é a Corrida do Pantanal, um evento aberto todos, sejam jovens, adultos ou idosos, pessoas com deficiência, enfim. Todos participando de um evento grandioso e que promove a saúde e o bem-estar”, disse Robson.

Sorteada com uma motocicleta zero km, Rita de Fátima da Silva Lopes participou da caminhada de 5 km com familiares e colegas de trabalho.

“Sempre participo de caminhadas que tenham esse grau de democracia, voltadas para a família e que não exijam muito da minha parte física, pois tenho paralisia no lado esquerdo. Foi uma alegria tremenda ganhar esse prêmio”, conta a professora, que trabalha há 16 anos na Escola Municipal Major Aviador Y-Juca Pirama de Almeida, em Campo Grande.

Sirlei Bispo do Nascimento foi sorteada com um automóvel zero km. “Foi surreal, incrível. Convido todos a participarem da Corrida do Pantanal. Gosto muito do bem-estar e de participar de caminhadas e corridas. Meu objetivo é continuar praticando atividade física”, disse Sirlei, que fez a caminhada de 5 km ao lado do filho e do marido.

Relação de ganhadores

Motocicleta zero km

Rita de Fátima da Silva Lopes

Poliany Tassoni Gudos

Mario Edson Vilanova de Oliveira

Carro zero km

Sirlei Bispo do Nascimento