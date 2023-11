Cronograma de repasses segue até o dia 30. Valor médio no estado é de R$ 691,06. Em todo o país, são 21,18 milhões de famílias contempladas e repasse de R$ 14,26 bilhões

Com repasse do Governo Federal de R$ 148,58 milhões, o Bolsa Família chega a 215,2 mil famílias do Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira, 17 de novembro. O valor médio do benefício no estado é de R$ 691,06.

O cronograma de pagamento nos 79 municípios sul-mato-grossenses segue até o dia 30, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

A capital Campo Grande é a cidade com maior número de famílias contempladas: 60,8 mil, a partir de um investimento de mais de R$ 41,51 milhões e repasse médio de R$ 683,15. Em seguida, aparecem Dourados (14,2 mil beneficiários), Corumbá (10,2 mil), Ponta Porã (9,4 mil) e Três Lagoas (8 mil).

O município com maior valor médio de repasse no Mato Grosso do Sul, no mês de novembro, é Paranhos, com R$ 820,88. Japorã (R$ 734,35) e Ladário (R$ 729,41) completam a lista dos três maiores repasses médios.