Vigilância Sanitária realiza ação preventiva de orientação para serviços de alimentação

Equipe visitou diversos restaurantes e lanchonetes na região central de Dourados

A Prefeitura de Dourados, através do Núcleo de Vigilância Sanitária, realizou nesta quinta-feira (16), uma campanha educativa em estabelecimentos do setor de alimentação. A equipe passou por mais de 40 restaurantes e lanchonetes para orientação de diversas questões técnicas.

Segundo a gerente do Núcleo da Vigilância Sanitária, Ana Paula Pinto Triches, o objetivo da ação é levar informações relevantes e que garantam a qualidade e segurança desses serviços à população. “Estamos dando orientações para os responsáveis, é uma campanha educativa que busca prevenir e evitar a transmissão de doenças através dos alimentos”, explica.

A equipe da Vigilância Sanitária visitou diversos restaurantes e lanchonetes na região central da cidade, passando pelas avenidas Marcelino Pires e Weimar Gonçalves Torres e nas proximidades da Unigran. “Tivemos uma recepção muito boa, estreitando o contato com as pessoas que gerenciam e trabalham nos restaurantes e lanchonetes. Foi uma visita apenas de orientação, tirando dúvidas sobre questões técnicas, manipulação de alimentos, sem a pressão da fiscalização”.

De acordo com Ana Paula, desde a mudança da legislação no setor, houve um distanciamento da Vigilância Sanitária com os estabelecimentos que agora está sendo retomada. “Sentimos a necessidade dessa reaproximação e dar esse suporte técnico que é fundamental para um bom funcionamento. É um setor que movimenta a economia e gera milhares de empregos. As orientações são relacionadas às boas práticas na manipulação de alimentos, o que evita a ocorrência de intoxicação e de doenças”, completa Ana Paula.

A Vigilância Sanitária possui um canal para tirar dúvidas pelo telefone 3424-0709, que pode ser acessado por qualquer cidadão que verifique condições higiênico-sanitárias de risco relacionadas ao consumo dos alimentos.