DOF apreende mais de dois mil pacotes de cigarros contrabandeados em duas ações

Nas duas ações de enfrentamento ao contrabando e descaminho ainda foram apreendidos relógios, óculos, brinquedos, perfumes, essência de narguilé, roupas entre outros produtos avaliados em mais de R$ 400 mil

Duas ações de policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nesta quinta-feira (16), no enfretamento ao contrabando e descaminho resultaram na apreensão de mais de dois mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de medicamentos e diversos produtos importados do país vizinho de forma irregular. Ao todo, oito pessoas foram detidas e cinco veículos apreendidos.

Na primeira ocorrência, na MS-162 em Sidrolândia, o DOF apreendeu 1.725 pacotes de cigarros, seis espingardas de pressão, 15 munições para simulacro, 103 perfumes, 237 essências líquidas, 60 kg de peças roupas, 450 baterias de celular, 720 unidades de medicamento capilar, 1.200 armações de óculos e 733 unidades de cigarros eletrônicos.

Os materiais eram transportados em um VW/Parati, um VW/Gol e um GM/Classic. Quatro homens de 21, 25, 30 e 32 anos de idade foram detidos, além de uma mulher de 37 anos.

Já na MS-145, próximo ao distrito da Pana, em Nova Alvorada do Sul, policiais do DOF apreenderam 15 fardos de relógios e 300 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os materiais eram transportados em VW/Spacefox e um VW/Gol. Dois homens de 24 e 46 anos foram detidos.

As duas ocorrências causaram um prejuízo de mais de R$ 400 mil aos contrabandistas e aconteceram dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II em parceria com o Exército Brasileiro.