Na primeira sessão do ano, Liandra reitera compromisso com a população

A vereadora Liandra da Saúde (PTB) reiterou o compromisso com a população douradense, durante a 1ª sessão ordinária de 2024 da Câmara Municipal de Dourados. No uso da Tribuna, a segunda-secretária da Mesa diretora se comprometeu em fortalecer o diálogo e ouvir as demandas da comunidade, além de buscar soluções para as demandas solicitadas em todas as regiões do município.

Enfatizou a necessidade de ampliar as discussões que promovam a construção de políticas públicas eficazes, visando a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para todos. “Neste novo período, reitero meu compromisso com a transparência, a participação cidadã e o trabalho árduo em prol do desenvolvimento de nossa cidade”, enfatizou.

A vereadora agradeceu ainda a parceria com os demais vereadores e a confiança atribuída em seu mandato parlamentar. “Que esta legislatura seja marcada pela união em prol do bem comum, pela ética e pela eficiência no desempenho de nossas funções. Juntos, podemos superar os desafios e construir uma cidade mais justa e igualitária. Conto com o apoio de todos vocês nessa jornada. Vamos trabalhar incansavelmente para honrar a confiança depositada em nós. Que esta Casa Legislativa seja um verdadeiro instrumento de transformação e progresso para nossa querida cidade de Dourados”, concluiu.