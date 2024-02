Ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera morre em queda de helicóptero

Ex-presidente do país tinha 74 anos de idade

O ex-presidente chileno Sebastián Piñera morreu nesta terça-feira (6) em um desastre de helicóptero na região rural de Ilihue, em Lago Ranco, no Chile.

A aeronave privada caiu em um rio, e o sobrevoo teria ocorrido em situação de mau tempo, com chuva e ventos fortes. Segundo as primeiras informações, a queda ocorreu após poucos minutos de voo. O político estava na região visitando um amigo.

Os demais três ocupantes do helicóptero, que seriam parentes do ex-presidente, sobreviveram. Dois deles teriam nadado até a beira do rio, e outro foi salvo por um bote salva-vidas.

O ex-presidente chileno, porém, teria ficado com o cinto de segurança dentro da aeronave.

O político comandou o Chile por dois mandatos, entre 2010 e 2014; e entre 2018 e 2022, antecedendo o atual presidente, Gabriel Boric.

Segundo o jornal espanhol ABC, Piñera pilotava seu próprio helicóptero. O veículo era do modelo Robinson R66 Turbine, fabricado desde 2007.

Nascido em 1º de dezembro de 1949, em Santiago, Sebástian Piñera foi embaixador na Bélgica e na Organização das Nações Unidas (ONU) durante o mandato de Eduardo Frei Montalva.

Era engenheiro e economista, pós-graduado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

O político foi também um notório investidor, com negócios que iam desde clubes de futebol a companhias aéreas.

Piñera era casado desde 1973 com Cecilia Morel Montes, e deixa quatro filhos.

Da AnsaFlash