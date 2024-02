Projeto social de incentivo ao esporte atende dezenas de crianças de graça

Um campo de terrão onde a criançada se diverte, e aprende. O projeto social Abelha de incentivo ao esporte infantil completa um mês. “Tive a ideia de fazer este projeto porque sei que é na infância onde se aprende valores que levamos para a vida toda, e o esporte traz disciplina e caráter”, afirma o idealizador do projeto, José Abelha.

O projeto é realizado no campo conhecido como Barro Preto, na Rua Tupinambás, 163, no Jardim Imá, em Campo Grande. Hoje, cerca de 40 crianças de 5 a 14 anos vão todo sábado das 8h às 10h bater uma bolinha. “Muitas famílias querem colocar o filho numa escolinha de futebol, mas os custos tornam essa pretensão inviável. O nosso projeto é de graça e ainda temos a colaboração voluntária de um professor para ensinar os fundamentos do futebol para as crianças. E antes de irem para a casa, servimos um lanche”, explica Abelha.

Para participar do projeto basta ir até o local no sábado pela manhã. Caso seja necessário, outras turmas podem ser abertas para atender a demanda. “A maior satisfação é ver essa criançada brincando. Claro, que entre eles, pode surgir algum talento para seguir no esporte. Mas para mim o mais importante é proporcionar o convívio em grupo, estimular a coletividade com educação física para termos no futuro cada vez mais cidadãos de bem”, conclui Abelha.