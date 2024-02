Marquinhos solicita Ecoponto para resíduos sólidos no Ipê I

Vereador também reivindicou recapeamento no Residencial Ponta Porã I

O vereador Marquinhos apresentou na sessão de quinta-feira, dia 20, indicações visando atendimento das comunidades dos bairros Ipê I e Residencial Ponta Porã I. As solicitações depois de lidas no plenário foram encaminhadas ao prefeito Eduardo Campos, com cópia encaminhada ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso.

Com relação a instalação de um Ecoponto para resíduos sólidos, no bairro Ipê I, o vereador Marquinhos disse que se trata de uma solicita feita pelos moradores. “O objetivo é contribuir para o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e aumentar a eficiência da coleta seletiva no bairro, o Ecoponto oferece à população locais adequados para o depósito de resíduos, evitando assim, a degradação e a poluição do meio ambiente”, disse o vereador.

Uma outra indicação do vereador Marquinhos encaminhada ao prefeito Eduardo Campos com cópia para o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicita o recapeamento asfáltico das ruas no bairro Residencial Ponta Porã I. “A indicação é para que o município realize o recapeamento nas ruas do Residencial Ponta Porã I, a pedido dos moradores, visto que, muitas delas possuem declive e aclive, o que com o tempo o seu desgaste já está formando inúmeros buracos. Como temos o conhecimento da preocupação da Secretária de Obras e Urbanismo com o bem estar de toda a nossa comunidade, ficamos na certeza do atendimento desta solicitação”, afirmou o vereador.