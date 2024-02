Programa PantaNOW ativa primeiro ponto oficial de pinturas ao vivo

O Programa PantaNOW lança, nesta terça-feira (27/02), em Campo Grande, a ilha de pintura ao vivo PantaNOW, no Shopping Bosque dos Ipês. A iniciativa de “live painting” conecta o público com a arte local, a responsabilidade social e a conservação do Pantanal.

Durante o evento, o artista Marcos Rezende fará a pintura de um módulo de onça, do projeto intitulado “Camuflagem”, patrocinado pelo “Residenza Cozinha \\ Bar”. Além disso, o patrocinador destinará, por meio do Programa PantaNOW, a quantia de R$ 7 mil para uma entidade social de Campo Grande, que irá aplicar os recursos em um evento beneficente.

Sobre o programa

O Programa PantaNOW é uma plataforma criada para aproximar produtores culturais e investidores em Mato Grosso do Sul que desejam direcionar recursos para o apoio à arte, à cultura e a projetos sociais inovadores.

De um lado, artistas visuais se expressam para chamar a atenção sobre a proteção do bioma pantaneiro. De outro, entidades sociais sul-mato-grossenses com forte atuação nas áreas social e ambiental são potencializadas por empresas socialmente responsáveis. O resultado dessa combinação são obras de arte vibrantes, cheias de significado e capazes de impulsionar e materializar a cooperação social.

Ao apoiar os artistas e suas obras, os investidores sociais também estarão apoiando organizações da sociedade civil (OSCs) homologadas junto ao Sesi, por meio do programa PantaNOW. Os valores podem variar conforme o interesse dos investidores e a viabilidade dos projetos propostos.

Serviço

O quê: Lançamento da ilha de pintura ao vivo (live painting) do PantaNOW

Quando: terça-feira, 27 de fevereiro, das 15h30 às 19h30

Onde: Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Jardim Novos Estados – Campo Grande)

Saiba mais: https://pantanow.fiems.com.br/