Laudir cobra reforço em horário de ônibus que faz o percurso até Unigran e Ecoville

Na 4ª Sessão Ordinária, realizada nesta segunda-feira (26), o vereador Laudir Munaretto (MDB) solicitou a disponibilidade de um ônibus reforço, das 07h às 08h, para suprir a demanda da linha que faz o percurso do Terminal do Transbordo até a Unigran e o Ecoville.

Na Câmara, o parlamentar recebeu uma reivindicação dos alunos do Centro Universitário da Grande Dourados, informando que o transporte disponibilizado às 7h opera com capacidade máxima e, ao longo do percurso, recolhe mais passageiros, resultando em transtornos para os usuários.

Também foi observado que os alunos da Unigran não têm outra opção de horário no transporte público, pois as aulas começam às 8h, quando sai o outro veículo com o mesmo destino.

“A medida que estamos solicitando visa melhorar o atendimento prestado à população, com base no fluxo de usuários dessa linha. É preciso reconhecer o transporte e o deslocamento de pessoas como direito fundamental”, comentou o vereador Laudir.

O documento foi encaminhado ao prefeito Alan Guedes; ao secretário de Governo e Gestão Estratégica da Segov, Wellington Rocha; e à diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Mariana de Souza Neto.