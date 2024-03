Marcelino Nunes solicita construção de Pórtico e Urbanização no distrito de Nova Itamarati

Vereador também solicitou a reativação do Parlamento Internacional Municipal

Durante a sessão ordinária de terça-feira passada, dia 12, o vereador Marcelino Nunes, utilizou a tribuna para fazer duas reivindicações. Uma para a construção de um pórtico de entrada no distrito de Nova Itamarati, com a urbanização do local. A outra indicação foi para que seja reativado o mais breve possível o Parlamento Internacional Municipal – PARLIM – formado pelos vereadores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

No decorrer dos trabalhos legislativos, Marcelino Nunes explicou que encaminhou ao prefeito Eduardo Campos com cópias do documento encaminhadas para o governador do Estado, Eduardo Riedel; deputado federal Dagoberto Nogueira; deputado estadual Jamilson Name; secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho; e para o secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando que seja construído um Pórtico de entrada no Assentamento Itamarati, com urbanização da área. “Uma obra para dar destaque positivo para essa região de Ponta Porã, deixando o distrito com um visual mais bonito, moderno e proporcionando benefícios para quem reside e aos que passam diariamente por lá, sempre mantendo a identidade de Ponta Porã”, destacou.

PARLIM

A outra indicação apresentada pelo vereador Marcelino Nunes foi endereçada ao prefeito Eduardo Campos, com cópias para o presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Miudinho, e para o presidente da Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, César Carmelo Torres Lesme, através da qual solicita que seja reativado o Parlamento Internacional Municipal (PARLIM). “É importante a reativação das reuniões do PARLIM para tratarmos de vários temas, como urbanização da linha internacional, segurança pública e saúde, entre outros assuntos de interesse da população da fronteira”, ressaltou.