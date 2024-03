Operação da PF cumpre mandados em MS e SP contra traficantes de drogas e munições

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 15, a Operação Harpia, com o objetivo de apurar atos de lavagem de dinheiro realizado por organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de munições e drogas. Em Mato Grosso do Sul, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campo Grande e Sidrolândia. Durante a operação foram apreendidos pistola, escopeta, munições e euros. A Operação Harpia tem como alvo suspeitos de lavagem de dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e de armas.

As ordens de busca partiram da Justiça Federal de Campo Grande, mas também são cumpridos mandados no interior de São Paulo, em Araçatuba e Vinhedo.

Na mitologia grega, Harpia é o nome do monstro com cabeça de mulher, corpo de pássaro e garras muito afiadas. Mas a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre o grupo investigado, que deu origem à operação.