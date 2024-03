Mulher que seguia para Dourados com maconha é presa pelo DOF na região de Itahum

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite desta quarta-feira (13), na MS-270, uma mulher de 38 anos de idade por tráfico de drogas.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao condutor de um veículo Hyundai HB20 de cor preta. Durante a vistoria no veículo, que estava com forte odor de maconha segundo os policiais, localizou-se a droga com peso total de 11,450 quilos.

O condutor do HB20 disse que foi contratado para levar a mulher de Dourados até Bela Vista e retornar a Dourados, novamente. Durante a checagem dos antecedentes criminais de ambos, os policiais localizaram um registro criminal, do ano de 2020 em Bataguassu/MS, onde a mulher fora presa por tráfico de drogas e, o homem, era o condutor do veículo à época.

A mulher disse ser a proprietária da maconha e que pretendia revendê-la. A ocorrência foi registrada e entregue Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados, juntamente o veículo, a droga e o casal. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 66,75 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.