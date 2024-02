Investimento de R$ 674 milhões reforça sistema de energia em MS e acompanha crescimento do Estado

Somando investimentos e manutenção de estrutura operacional, a projeção é que mais de R$ 1,27 bilhão sejam injetados

Mato Grosso do Sul cresceu e o desenvolvimento do Estado, que ainda está se aproximando dos 50 anos de criação, ocorre a todo vapor. Muito ainda tem por vir e, por isso, investimentos em infraestrutura – seja privado, público ou em parceria – são cada vez mais demandados para atender as necessidades que brotam aos quatro cantos sul-mato-grossenses.

E foi justamente para planejar tais trabalhos que o Governo de Mato Grosso do Sul e a Energisa sentaram para discutir as ações a serem feitas no Estado. Em encontro na sexta-feira (23) com o governador Eduardo Riedel, os dirigentes da concessionária de energia elétrica apresentaram o plano de investimento da empresa para 2024, que soma R$ 674 milhões.

“Ter uma demanda adequada de energia é essencial para que possamos abrir as portas do Estado para novos negócios, para atrair empresas dos mais diversos setores e para expandir ações que tem como objetivo o bem-estar de nossa população”, comenta o governador.

O volume de recursos fortalece o fornecimento de energia elétrica, motriz do desenvolvimento local, auxiliando na manutenção do ritmo de crescimento dos últimos anos. “Não podemos falar em estado próspero e em desenvolvimento sem ter os investimentos necessários em energia elétrica, são coisas que caminham conjuntamente”, comenta o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck.

“Não dá pra atrair indústrias, ter novas habitações, se não houver esse atendimento direto da Energisa. Então a empresa veio aqui apresentar o investimento total para 2024, atendendo os principais pontos onde o Estado está crescendo. Os números deixam evidente que o consumo de energia sobe junto as taxas de crescimento do Estado”, completa o secretário.

Atualmente, a Energisa atende 74 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, estando esse território todo eletrificado. O volume atual e a projeção de investimentos é considerada adequada, sendo que a concessionária já se prontifica a ampliar suas atividades para atender possíveis novas demandas que apareçam com novos grandes empreendimentos.

“O foco do investimento em 2024 é atender os novos empreendimentos que chegam ao Estado, reforçar a confiabilidade do sistema em diversas regiões e preparar o Mato Grosso do Sul para o crescimento que se avizinha”, afirma o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes. “Hoje, somos um Estado que está 100% eletrificado, onde todos os sul-mato-grossenses podem enxergar o benefício e o conforto proporcionado pela energia elétrica”, complementa.

O ano de 2024 é o que a Energisa completa 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul, atendendo a 1,14 milhão de clientes. Entre investimentos e manutenção da estrutura operacional, mais de R$ 1,27 bilhão serão injetados na economia do Estado este ano.

Nessa década de trabalho, a Energisa abriu 14 novas subestações, incrementou 44,5% na potência instalada, aumentou em mais de 48,5% do total de quilômetros de redes de transmissão e distribuição de energia, atendeu 2.873 unidades no Pantanal Sul-mato-grossense com o Projeto Ilumina Pantanal, entre outras ações feitas em Mato Grosso do Sul.

Além de Riedel, Verruck e Novaes, a reunião – que aconteceu na governadoria – contou com a presença do diretor técnico-comercial da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, e do gerente de Planejamento e Orçamento da empresa, Rodolfo Acialdi Pinheiro.

O plano apresentado foi considerado suficiente pela equipe do Governo de Mato Grosso do Sul, que aproveitou o ensejo para discutir o encurtamento de prazos de atendimento das obras da Energisa no Estado. “Alguns empreendimentos tem um alongamento em termo de obra, e a Energisa está reformulando sua estrutura de manutenção para conseguir atender em um prazo mais curto além do que legislação está estabelecendo”, explica Verruck.

Confira abaixo as principais ações do Plano de Investimentos e Manutenção da Energisa MS. Estão previstas obras que envolvem ampliação de subestações e construção de redes: