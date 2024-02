UEMS cria programa de formação continuada para docentes recém empossados

Programa é inédito e inovador na UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizou nesta terça-feira (20) a primeira etapa de Formação Continuada para os docentes – Docentes recém-empossados. Esta ação foi realizada pelo Núcleo de Formação Docente Continuada (NUFOCO/PROE), e faz parte de um Programa Primeiros Passos na Ciência, desenvolvido pela Pró-reitoria de Ensino (PROE), Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS) e Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI).

A reunião virtual, via plataforma Google meet, teve a participação de 14 docentes recém-empossados e lotados nas Unidades de Mundo Novo, Cassilândia, Nova Andradina, Campo Grande e Aquidauana.

O tema principal foi desenvolvido pelo Prof. Dr. Fernando Machado, Assessor jurídico da PROE, que abordou as legislações e aspectos jurídicos pertinentes ao professor de ensino superior. Os docentes tiveram a oportunidade de tirarem várias dúvidas e compartilharem suas apreensões e expectativas.

O evento teve a presença da Vice-Reitora Profa. Dra. Luciana Ferreira que fez a abertura e falou sobre os valores e missão da UEMS. Estava presente também a Pró-reitora de Desenvolvimento Humano e Social, Vânia Benatti, que pode também tirar algumas dúvidas e fazer algumas orientações aos docentes.

O Programa Primeiros Passos na Ciência é uma proposta de acolhimento, orientação e acompanhamento aos docentes recém chegados à UEMS. Teve início com as atividades de posse dos aprovados no último concurso e esta reunião foi a primeira etapa de formação continuada deste programa.

A chefe do Núcleo de Formação Docente Continuada (Nufoco), Profa. Dra. Mirella Ferreira, ressalta que essa formação vai acontecer durante todo esse ano e ao longo do estágio probatório. “A ideia é que façamos esse acompanhamento com esses docentes, em todas as suas atividades para que eles se sintam mais seguros quanto aos processos, as práticas, quanto a forma como a Universidade se posiciona na sociedade e, principalmente, as atividades relativas ao fazer docente, pois muitos desses professores ou nunca foram docentes ou ainda nunca tiveram oportunidade de vivenciar uma universidade pública. É um processo que nunca ocorreu antes na UEMS, então ele é inédito, inovador e que se alinha muito aos princípios que a nova gestão tem: de uma Universidade mais atenta, com o valor humano, com a preocupação da satisfação, inclusive pessoal dos seus servidores”, enfatizou Mirella Ferreira.

Aline Lima de Barros, docente do curso de Medicina Campo Grande, participou da formação e disse que já foi professora contratada da UEMS e agora faz parte do corpo docente como efetiva da instituição, considera essa iniciativa de integração dos novos docentes de extrema importância. “A vida acadêmica do docente vai muito além das aulas ministradas em sala de aula, projetos de ensino, pesquisa e extensão, atividades administrativas também fazem parte da nossa rotina, desta forma o encontro nos deu a oportunidade de conhecer melhor a instituição, nossos direitos e deveres e também possibilitou sanar muitas dúvidas. Entender a dinâmica da instituição nos permite uma melhor dedicação ao trabalho contribuindo para o sucesso da instituição. Fico muito grata por todo acolhimento e o suporte oferecido pela UEMS”, falou Aline.

O docente do curso de Matemática de Nova Andradina, Jean Carlo Guella, ressaltou que achou muito boa a iniciativa do acolhimento. “Percebi pelas primeiras reuniões que participei que a Universidade sempre está em movimento, ter alguém que explique algumas coisas nessa profusão toda é muito bem vindo. O encontro que tivemos foi muito bom, principalmente por um detalhe que é sutil, mas que faz muita diferença, que é o fato que a estrutura da UEMS ela não é por instituto, mas por curso. Na UEMS é diferente, cada curso tem sua própria estrutura e essa pequena sutileza faz com que muito das engrenagens internas da faculdade sejam diferentes, é muito bom saber como que isso funciona”, disse o professor.