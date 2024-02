Polícia Federal apreende 200 quilos de cocaína em tanque de combustível de caminhão

A Polícia Federal prendeu um motorista de caminhão nesta sexta-feira, 23, em Deodápolis, após ser flagrado com mais de 200 quilos de cocaína escondidos no tanque de combustível. A prisão aconteceu durante abordagem, sendo que o condutor seguia em baixa velocidade e com pisca alerta ligado. Ele foi parado pelos agentes e apresentou nervosismo, o que levantou suspeitas.

Após uma verificação no veículo, a droga foi encontrada no tanque de combustível. Aos policiais, o motorista disse que seguia para Maringá/PR, mas não informou mais detalhes sobre o caso.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados. A droga e o caminhão foram apreendidos.