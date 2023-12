HU-UFGD realiza o V COENPE “Hospital como cenário de aprendizagem”

De 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, a Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) realizou o V Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica em Saúde do HU-UFGD (COENPE) do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filial Ebserh. O evento foi destinado a estudantes de graduação e de pós-graduação, pesquisadores, residentes e profissionais interessados em atualização e divulgação de assuntos em saúde.

Durante os cinco dias de intensa programação, palestras, mesas redondas e oficinas foram oferecidas as participantes, além da oficina MEET(Medical Education Empowered By Theater ), que aconteceu todos os dias.

O MEET uma metodologia que visa o desenvolvimento da comunicação humana e da empatia, sobretudo para profissionais do campo da saúde. Trata-se de um trabalho transdisciplinar (articula Educação, Saúde e Arte) desenvolvido por uma equipe composta por docentes e estudantes.

A abertura do Congresso aconteceu no dia 27 de novembro, pela manhã, com a presença das autoridades que compuseram a mesa diretiva: superintendente do HU-UFGD, Dr Hermeto Macario Amin Paschoalick, da vice-reitora da UFGD, Profª. Drª. Cláudia Gonçalves de Lima, do Chefe da Divisão de Pesquisa da UFGD, Renato Cintra, do Gerente de Ensino e Pesquisa, Dr. Thiago Pauluzi Justino, do Coordenador da Coremu, Rafael Henrique Silva e da chefe do Setor de Cuidados Especializados, Dra Aline Menon.

Ao final da fala das autoridades, aconteceu uma intervenção teatral interpretadora pela docente Márcia Maria Strazzacappa Hernández da Unicamp, para que os participantes refletissem sobre sua postura profissional na área assistencial.

“Ficamos felizes em receber todos os participantes vindos de diversos locais do Brasil. O COENPE atende não somente uma demanda do Centro-Oeste, mas nacional. Precisamos muito de inovação. Que seja uma semana muito proveitosa”, desejou a vice-reitora, Cláudia.

Após, ocorreu a palestra: “Um encontro de acontecimentos”, também ministrada por Márcia Maria Strazzacappa Hernández

No período da tarde foi desenvolvida a oficina MEET, um projeto transdisciplinar e interinstitucional envolvendo médicos, artistas cênicos e educadores, conduzido por Carla Àvila , Docente da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras/UFGD, Letícia Rodrigues Frutuoso, Docente da Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP, além da Profª Márcia Maria.

Também aconteceu a palestra “Cérebro e emoções no cenário pós-pandêmico” realizada pelo Dr. Thiago Pauluzi Justino.

Para finalizar as atividades desse dia, foi apresentada a palestra on line Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação da Ebserh.

No segundo dia de evento, o dia começou com a palestra: “Empatia e Resiliência no Desenvolvimento Profissional” realizada por Márcio Jorge Manoel Pinto, docente psicólogo clínico, que lotou o auditório.

Em seguida foi ministrada a palestra: “Curricularização da Extensão” por Lívia Gussoni Basile, pró-reitora de Extensão e Cultura/Docente da Faculdade de Ciências da Saúde UFGD, que enfatizou a importância dos estudantes participarem de cursos e projetos de extensão para o desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal. Ainda, no período da tarde, as oficinas de MEET continuaram.

O terceiro dia iniciou com a palestrante Estela Márcia Rondina Scandola, Educadora Popular/Escola de Saúde Pública do MS/Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que falou sobre “Os desafios do SUS na formação da força de trabalho”.

Na sequência foi realizada a mesa redonda: “Os desafios do SUS na formação da força de trabalho”, com Antonio Luiz Andrade Junior, médico Residente R3- Ginecologia e Obstetrícia/HU-UFGD, Naara Siqueira De Aragão, assistente social – Unidade de Saúde Mental do HU-UFGD/Coordenadora Geral do SIN, Dr. Paulo Serra Baruki, docente da Faculdade de Ciências da Saúde – UFGD/Coordenador COREME HU-UFGD e Rafael Henrique Silva , docente do Curso de Enfermagem UEMS/Coordenador COREMU HU-UFGD, além da participação da Estela.

Nos quinto e sexto dias foram oferecidas oficinas, continuidades do MEET e apresentação de trabalho de conclusão de Residência Médica. Também houve exposição de banner no corredor do hospital com trabalhos científicos desenvolvidos pelos inscritos.

“Quero agradecer a organização do evento e também aqueles que fizeram as edições anteriores, permitindo que sejamos inseridos na saúde local e também onde os cuidados acontecem. O COENPE contribui muito para o SUS, que converte no bem e na vida das pessoas que o utilizam. Obrigado pela presença e que não esqueçamos que nossa profissão vai além da residência”, agradeceu o superintendente, Dr. Hermeto.

Os profissionais convidados a participarem das atividades foram contemplados com presente de agradecimento e, durante o evento, foram realizados sorteios de diversos brindes.

“Gostaria de agradecer as pessoas envolvidas na organização bem como aquelas que participaram e colaboraram para que o V COENPE fosse um sucesso. Neste ano conseguimos avançar e trazer palestrantes de renome nacional (Unicamp/USP) realizando oficinas com metodologias de ensino inovadoras. É importante ressaltar a importância de mantermos nossos profissionais, residentes e acadêmicos na vanguarda das evidências científicas e atualizados com novos conhecimentos que tem surgido no Brasil e no mundo. Ficou claro quanto é imprescindível avançarmos e termos uma relação harmônica entre profissionais, residentes e acadêmicos para proporcionar uma assistência, ensino e pesquisa de qualidade. A extensão também brilhou durante o evento. Gostaria de fazer um agradecimento especial à equipe da GEP (Wesley, Lillian, Jakeline, André, Renata, Ellen, Rita, Bruno, Reginaldo,Tati, Vilma, Edna, Renata, Adriana, Ângela,Tiago, Rodrigo, professora Carla (Cênicas) internos Daniel e Lucas ) que se dedicaram de corpo e alma ao congresso. Agradeço também Dr. Baruki, supervisores e preceptores que liberaram os residentes da médica, o professor Rafael, coordenadores e preceptores que liberaram os residentes da multi e uni e a Dra Márcia da Faculdade de Ciências da Saúde que liberou os internos e acadêmicos para as oficinas práticas. Não poderia deixar de agradecer também ao Dr. Antônio pela defesa dos interesses dos residentes da médica e pelas pertinentes e importante observações para melhora do congresso, e o psicólogo Gustavo representando os residentes da multi/uniprofissional demonstrando quão rico é em ideias e importante a nossa equipe multi no hospital. Em um mundo dinâmico de certezas diluídas, ensinar é bem mais que fornecer apenas informação, mas sim fornecer ferramentas para obter o conhecimento. Acredito que cumprimos com excelência o tema deste simpósio “O hospital como cenário de aprendizagem”, finalizou o gerente de Ensino e Pesquisa, Dr. Thiago.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.