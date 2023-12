Gaeco deflagra operação contra o jogo do bicho em Campo Grande

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), operação contra o jogo do bicho. São cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em Campo Grande, mas os números de ordens judiciais ainda não foram divulgados.

Segundo apurado pelo Campo Grande News, pelo menos quatro pessoas foram presas na operação que, hoje, a ação trata-se de um desdobramento da investigação que apreendeu 700 máquinas do jogo em uma casa no Bairro Monte Castelo, em outubro deste ano.

Logo cedo, os policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar – que prestam apoio à operação – estiveram no condomínio Damha III, onde foram cumpridos mandados. Na viatura, havia três pessoas conduzidas, mas ainda nenhum nome foi revelado.

No Bairro Carandá Bosque, mandado foi cumprido e um homem levado no compartimento de presos. Em seguida, as viaturas seguiram para a sede do Garras, no Bairro Tiradentes.