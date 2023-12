Estudante de Agronomia da UFGD recebe Prêmio Agrociência 2023

Pedro Antonio Vougodo Salmazo, estudante de Agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), conquistou o primeiro lugar na Categoria Graduação da 4ª edição do Prêmio Agrociência. A premiação reconhece a importância das pesquisas para controle da buva em lavouras de soja, desenvolvidas pelo Grupo de Estudos de Plantas Daninhas (GEPLAD/UFGD), sob a orientação do professor Paulo Vinicius da Silva, docente da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA).

O Prêmio Agrociência é uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). O objetivo do prêmio é estimular estudantes e orientadores a trazerem soluções para a agropecuária, por meio do reconhecimento de artigos científicos que contemplem e estimulem o avanço do setor no âmbito econômico, social e sustentável. O evento de premiação aconteceu na tarde da última sexta-feira (01), no auditório do Sistema Famasul, em Campo Grande.

Pesquisa vencedora

A buva é uma planta daninha bastante presente nas áreas de cultivo, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil. Suas sementes se alastram pelo campo, e as plantas daninhas crescem no meio da plantação, prejudicando o crescimento da soja e do milho, afetando a produtividade. “A região sul do Mato Grosso do Sul apresenta condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da buva, resultando em interferência ao sistema produtivo de soja e de milho. Por essas características, as estratégias de controle dessa espécie ocorrem antes mesmo da semeadura da soja, ou seja, na dessecação pré-semeadura”, explica o professor Paulo Vinicius.

A pesquisa realizada na UFGD verificou quais herbicidas são mais eficazes para dessecar a buva na pré-semeadura da soja. Para isso, foi realizado um experimento em campo, aplicando os produtos nas plantas de buva que já estavam com aproximadamente 10 centímetros de altura. Foram testados seis tipos de tratamento com herbicidas, e uma área foi deixada sem tratamento (testemunha). As avaliações de controle foram realizadas cinco vezes, semana a semana. Também foi realizada a análise da superfície das folhas, 48 horas após a aplicação dos herbicidas, com o uso de microscópio eletrônico. Conclui-se que os herbicidas fluroxypyr + clethodim e tryclopyr, dicamba e haluxifen + diclosulam, foram eficazes na dessecação da buva.

A pesquisa, intitulada “Modificações na estrutura foliar e controle de Conyza spp. por herbicidas aplicados na dessecação pré semeadura de soja”, também foi apresentada pelo acadêmico no II Simpósio de Herbicidas e Tecnologias Associadas, promovido pela Universidade Estadual Paulista.

Além de Pedro Salmazo, participaram da pesquisa o estudante Rafael Pessoni Pereira Nascimento Borges, os mestrandos Daniela Maria Barros e Fernando Cesar Munaro, sob a orientação dos professores da UFGD Paulo Vinicius Silva, Elias Silva Medeiros, Carolina Cristina Bicalho e Munir Mauad. Bruna Ferrari Schedenffeldt, Patrícia Andrea Monquero e Roque Carvalho Dias, pesquisadores de outras instituições, também contribuíram com os estudos.

O professor Paulo Vinicius Silva destaca que o estudante Pedro Salmazo tem se destacado academicamente desde o primeiro semestre, participando de grupos de pesquisa e ações de extensão. “Ele trabalha em pesquisas comigo desde o início da graduação. Está na terceira bolsa de Iniciação Científica e já tem quatro artigos publicados”, elogia o professor.