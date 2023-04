Governador prestigia troca de comando da Base Aérea de Campo Grande

A Base Aérea de Campo Grande (BACG) realizou na manhã desta quarta-feira (05) a cerimônia militar de passagem de comando do brigadeiro do ar Clauco Fernando Vieira Rossetto para o brigadeiro do ar Eric Breviglieri.

A solenidade contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, além das presenças do procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, e do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Durante o discurso de despedida do cargo, o brigadeiro Rossetto agradeceu o apoio de autoridades e entidades do Mato Grosso do Sul, e ressaltou o papel da Base Aérea de Campo Grande, “Sentinela do Pantanal”, para com a sociedade sul-mato-grossense em apoio a calamidades, transporte de enfermos e na entrega de medicamentos e alimentos.

“Quis Deus que eu comandasse a Base Aérea de Campo Grande, hoje uma das organizações mais importantes da Força Aérea Brasileira. Tive o privilégio de morar na “capital do mundo”, governador Riedel, assim disse meu pai de coração nascido aqui em Terenos. Fui feliz e as realizações profissionais e pessoais, que todos os senhores e senhoras aqui presentes me proporcionaram e testemunharam, foram fruto de muito trabalho em conjunto”, destacou o militar.

Após comandar a Base Aérea de Campo Grande, por dois anos – desde julho de 2021 -, o brigadeiro Rossetto irá assumir o comando do Parque de Material Aeronáutico do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro.

A cerimônia se encerrou com o desfile da tropa ao som da canção “Hino da Base Aérea do Pantanal”. Em seguida, os brigadeiros Rossetto e Breviglieri receberam os cumprimentos de familiares, amigos e das autoridades civis e militares.

Novo comandante da BACG

O novo comandante, brigadeiro Breviglieri, é natural de São Caetano do Sul (SP). É praça de 1º de fevereiro de 1988 e foi promovido ao atual posto em 31 de março de 2023, além dos cursos de carreira, possui cursos operacionais de tática aérea, de padronização de instrutor de voo, suprimento e manutenção e ferramentas gerenciais. Possui 2.800 horas de voo, sendo 2.500 horas na aviação de caça. Voou nas seguintes aeronaves: T-25 UNIVERSAL, T-27 TUCANO, AT-26 XAVANTE, F-103 MIRAGE e F-2000 MIRAGE 2000.

Dentre os cargos já exercidos, destacam-se: Chefe da seção de Comunicação Social do 1º/10º GAV, Comandante do 1º GDA, Subcomandante da base aérea de Canoas (RS), Comandante da Base Aérea de Boa Vista (RR), Comandante da ala 7, Assessor Militar na Assessoria Especial de Planejamento do Ministério da Defesa, Adido de Defesa, Naval, de Exército e Aeronáutico junto à embaixada do Brasil no Reino da Suécia.