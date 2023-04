Dupla que levava droga para Bahia é presa pelo DOF em Amambai

Para tentar driblar a fiscalização os autores esconderam os entorpecentes em fundo falso do carro

Dois homens de 19 e 27 anos de idades foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com mais de 110 tabletes de maconha escondidos em um fundo falso de um Renault/Sandero que seguia para Barreiras (BA). A apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira (05/04), na MS-156, zona rural de Amambai.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia quando abordaram o condutor do veículo de 19 anos. Durante entrevista a dupla entrou em contradição nas respostas o que chamou atenção dos militares. Em busca minuciosa foi encontrado um compartimento oculto no porta-malas do Sandero com 116 tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 95 quilos do entorpecente.

Em entrevista os autores informaram que pegaram o veículo já carregado em Coronel Sapucaia e levariam até a cidade baiana, onde receberiam dez mil reais pelo transporte. Os dois foram presos e encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados, juntamente com o material apreendido, avaliado em mais de R$ 200 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

