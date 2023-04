Jorginho da Saúde pede recapeamento no São João e reparos nas estradas do Nova Itamarati

O vereador Jorginho da Saúde, apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, o recapeamento da rua 1º de março do Jardim São João.

De acordo com ele, “esta é uma solicitação feita pelos companheiros que residem no bairro supracitado, tendo em vista que, os mesmos sofrem com a falta do recapeamento. A malha viária daquela rua encontra -se em péssimo estado de conservação, até mesmo intransitável em alguns pontos, o que causa transtornos a todos aqueles moradores. Como temos o conhecimento da preocupação da Secretária de Obras e Urbanismo com o bem-estar de toda a nossa comunidade, ficamos na certeza do atendimento desta indicação”.

Itamarati

O vereador Jorginho da Saúde também apresentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Campos, ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e à Senhora Natália Velasques, Sub Prefeita do Distrito da Nova Itamarati, a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento das estradas do grupo FAF, do Distrito da Nova Itamarati.

Segundo o parlamentar, “esta solicitação está sendo feita a pedido dos moradores que reclamam muito das más condições em que se encontram as estradas, causando imensos transtornos e prejuízos à população local, e piorando a situação em dias de chuva, causando enormes buracos, dificultando o acesso do transporte escolar. Desta forma, esperamos ser atendidos o mais breve possível”.