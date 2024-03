GEP do Humap recebe itens de alta relevância para suas atividades

Armários eletrônicos e estufas bacteriológicas para laboratório são os equipamentos que visam proporcionar mais segurança e melhorias para o ensino e a pesquisa

A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh, recebeu na última semana itens que trarão mais segurança e melhorias para o setor: armários eletrônicos e estufas bacteriológicas.

Com a efetivação de ações estratégicas à captação e execução de projetos de pesquisas clínicas, em 31/01/2024 o hospital recebeu equipamentos como incentivo à consolidação de Centros de Pesquisa Clínica (CPC) nos hospitais vinculados à Rede Ebserh, objeto do edital CGPITS/DEPAS 02/2022. Trata-se de duas unidades de armários eletrônicos de aço com acesso via biometria ou senha numérica, os quais proporcionarão sigilo e segurança aos arquivos de documentos de pesquisa e medicamentos experimentais acondicionados no CPC advindos das parcerias dos estudos junto à indústria farmacêutica. Essas aquisições proporcionam aprimoramento da infraestrutura básica, proteção ao participante da pesquisa, boas práticas de investigação científica, mais e melhores condições para o desenvolvimento de projetos robustos, enfim, fomentam a geração de conhecimento científico e novas tecnologias em saúde de alta confiabilidade.

O Humap-UFMS/Ebserh também recebeu três estufas bacteriológicas para utilização no laboratório de análises clínicas (LAC), equipamentos oriundos de ressarcimento da parceria do estudo “Estudo de Fase III, Duplo-Cego, Randomizado, Controlado por Placebo para Investigar a Eficácia, Segurança e Imunogenicidade de uma Nova Vacina Tetravalente contra a Dengue (TDV) administrada por via subcutânea em Crianças Hígidas entre 4 e 16 anos de idade” , protocolo: DEN-301, conduzido pela Pesquisadora Ana Lúcia Lyrio de Oliveira. Os equipamentos foram recebidos em contrapartida institucional da participação e execução de procedimentos laboratoriais realizados no hospital em prol do estudo. A aquisição proporciona maior segurança e confiabilidade no cultivo de células e tecidos, além de modernizar o parque tecnológico do LAC. Os benefícios proporcionados por esses aparelhos aos usuários do SUS são enormes, sobretudo porque propiciam assertividade diagnóstica, etapa capital à qualidade dos servidos prestados.

“A aquisição desses equipamentos representa um grande ganho para o ensino e a pesquisa no âmbito do Humap-UFMS e, consequentemente, para a assistência e qualidade de vida da população. Em busca da excelência, ganhamos mais capacidade para o desenvolvimento de pesquisa clínica e confiabilidade no processamento microbiológico de amostras”, explica o Gerente de Ensino e Pesquisa, Oleci Pereira Frota

Sobre a Ebserh

