Neli Abdulahad reivindica faixa elevada na frente da Apae

Vereadora também solicitou ampliação de novas salas de aula na Escola Municipal Professora Dora Landolfi

A vereadora Neli Abdulahad utilizou a tribuna da Câmara Municipal para fazer indicações ao prefeito Eduardo Campos e ao secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso. Ela reivindicou a construção de uma faixa elevada para pedestre na frente do prédio da Apae de Ponta Porã. Neli também cobrou a construção de novas salas de aula na Escola Dora Landolfi, no distrito de Sanga Puitã.

No documento encaminhando com as reivindicações ao Poder Executivo, a vereadora solicita a faixa de travessia elevada em frente à APAE -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Ponta Porã – na rua Baltazar Saldanha, centro. “Muitos motoristas nem sequer reduzem a velocidade dos seus veículos e as crianças e pais precisam ficar driblando os carros para atravessar. Por motivos de segurança, se faz urgente a construção de uma faixa elevada para travessia de pedestres”, justificou a vereadora.

Já em outra indicação ao prefeito Eduardo Campos com cópia para a Secretária Municipal de Educação Esporte, Cultura e Lazer, Mirta Eloiza Landolfi Salinas, Neli solicitou ampliação de novas salas de aula para a Escola Municipal Profª. Dora Landolfi, no Distrito de Sanga Puitã. A vereadora disse que a unidade escolar foi construída para atender um determinado número de alunos e que o número de matriculados atualmente é 733 crianças e que a ampliação é uma necessidade para manter boa qualidade de ensino e conforto.