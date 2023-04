Em final de contrato com o Liverpool, Firmino acerta com o Barcelona, diz jornal

Roberto Firmino está em final de contrato com o Liverpool, e segundo o “Daily Mail”, acertou um acordo com o Barcelona. O atacante perdeu espaço na equipe de Jurgen Klopp desde as chegadas de Diogo Jota, Luís Díaz, Darwin Núñez e Cody Gakpo nos últimos anos. As informações são do Lance!



Nas últimas janelas de transferências, o Barça tem apostado na contratação de jogadores em fim de contrato e que chegam sem custos ao clube devido a crise econômica. Além de Firmino, Lionel Messi também encerra seu vínculo com o Paris Saint-Germain ao fim da temporada e é o grande sonho de consumo dos dirigentes e torcedores culés.

Na Inglaterra, o jogador é tratado como uma das lendas do Liverpool por ter participado das conquistas da Champions League, Premier League, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra e Supercopa da Uefa. Com uma lesão muscular, o brasileiro deve desfalcar os Reds pelos três próximos jogos, mas deve ganhar uma despedida emocionante no próximo dia 20 de maio, em Anfield.

Caso a contratação de Firmino se concretize, o atleta deve lutar por um espaço no setor ofensivo com Robert Lewandowski, mas também pode atuar como um meia. Em 360 partidas com a camisa do Liverpool, o atacante anotou 109 gols e contribuiu com 79 assistências.