Vacina bivalente contra Covid-19 foi aplicada em 5.500 douradenses

A vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 está disponível para grupos prioritários há dois meses e, em Dourados, foi aplicada em aproximadamente 5.500 pessoas. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas já estão com a proteção reforçada. Até a semana passada, das doses aplicadas, 8,1 milhões foram destinadas a idosos com 60 anos ou mais. Os dados estão disponíveis na plataforma LocalizaSUS.

A imunização com a vacina bivalente é voltada a quem já completou o esquema básico contra o vírus ou para quem recebeu uma ou duas doses de reforço. O intervalo entre a dose mais recente deve ser de quatro meses.

As doses das vacinas bivalentes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atendem de segunda a sexta-feira, e na Sala de Vacinação do PAM, que também faz plantões aos sábados pela manhã. “Sempre buscamos oferecer horários alternativos para que as pessoas, que eventualmente não possam se dirigir à uma UBS durante os dias úteis, tenham a oportunidade de se vacinar. Nossa meta é manter o maior número possível de douradenses protegidos contra a covid-19”, diz o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques.

Seguras e eficazes

O Ministério da Saúde reforça que, tanto as vacinas monovalentes quanto as bivalentes, têm segurança comprovada e são igualmente eficazes na proteção contra o coronavírus. “A vacina tem que passar a ser a rotina de toda a nossa sociedade. Temos que confiar nas vacinas e na ciência para aumentar a cobertura vacinal”, reforça a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

São esses os grupos prioritários que podem ser imunizados com as vacinas bivalentes: