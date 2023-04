Marcelo Mourão lança desafio para prefeito construir Hospital Municipal

Vereador do Podemos volta a cobrar projeto para construção de novo hospital para atender douradenses

Nas duas últimas sessões da Câmara Municipal de Dourados, hoje (24) e no dia 17, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) convidou os colegas legisladores para uma reflexão quanto à importância de que a prefeitura “não fique esperando e não dependa apenas do hospital regional”, pois, “já está na hora de o município construir um hospital para chamar de seu e atender com capacidade ampliada quem depende exclusivamente do SUS (Sistema Único de Saúde) e está na fila por atendimento”.

“Lancei um desafio ao prefeito Alan Guedes (PP): disse para ele, na audiência pública que tratou da possibilidade de implantação dos cursos ligados à saúde na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que ele entre para a história construindo e entregando um hospital municipal para a sua gente”, expõe o parlamentar. Em indicação, Mourão defende que a possível obra planeje 150 leitos clínicos, 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, no mínimo, cinco salas cirúrgicas.

A título de comparação, atualmente o Hospital da Vida atende a população de Dourados e da macrorregião com 100 leitos clínicos, 20 de UTI e apenas duas salas cirúrgicas, segundo o vereador apurou com a Secretaria Municipal de Saúde. “Pegue a estrutura clínica do Hospital da Vida e realoque num novo prédio. Vamos planejar essa obra com estrutura moderna, bonita, arrojada… Precisamos fazer isso, não dá para viver de reformas que nunca atendem por completo a necessidade do profissional de saúde e do paciente”.

A cidade de Dourados, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta com 261.019 habitantes. O vereador explica que o Hospital da Vida é o único de porta aberta a atender pacientes de toda a região nas especialidades de traumatologia, e é gerenciado pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud). “Vou insistir nessa luta, não importa quem seja o ‘pai’, mas esse hospital municipal tem que ser construído, já está na hora”, finaliza o vereador Marcelo Mourão.