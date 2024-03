DOF apreende 400 quilos de drogas e mais de 500 munições de grosso calibre

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (04), na MS-270 em Ponta Porã, 400 quilos de maconha além de 460 munições de calibre 5,56 e 80 munições de 7,62. A droga e as munições eram transportadas em um veículo Fiat Siena.

Os policiais faziam bloqueio no Trevo do Copo Sujo, que liga a MS-164 e MS-270, quando deram ordem de parada ao condutor do carro, que não obedeceu e fugiu em direção ao distrito de Itahum, em Dourados. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o automóvel e fugiu a pé em meio a uma mata.

Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito localizado. O veículo estava com placas falsas e com adulteração nos sinais identificadores. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 846 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.