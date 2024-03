Em Dourados, PGM promove encontro para monitoramento de plano estratégico

Instrumento construído no início da gestão, para o período de 2021 a 2024, já tem cerca de 60% das ações implementadas até o momento

Nesta terça-feira (5), a PGM (Procuradoria Geral do Município) promoveu um encontro entre os Procuradores na sede do Procon para discutir o andamento dos objetivos e ações do Plano Estratégico (2021-2024) do órgão. Em conjunto ao Apoio Estratégico e Organizacional da PGM, o Procurador Geral do Município de Dourados, Paulo César Nunes da Silva, apresentou um balanço de tudo o que já foi feito por meio do Plano ao longo destes anos.

“O plano estratégico da PGM foi construído lá no começo, em 2021, considerando os problemas, anseios e oportunidades levantadas pela força de trabalho do próprio órgão. Durante esses três anos, nós conseguimos amadurecer esse instrumento de gestão e inserir uma cultura de planejamento estratégico e organizacional na PGM, que deve ser preservado para as próximas gestões”, destacou Paulo César.

O plano estratégico da PGM é composto por 18 objetivos, e estes são constituídos por ações estratégicas. “Cada objetivo estratégico estabelecido no nosso planejamento possui pelo menos uma ação esperada para concretização desse objetivo. Ao todo, foram definidas 40 ações estratégicas para o período”, afirmou Samara Martins dos Santos Souza, assessora responsável pelo monitoramento e controle do Plano.

O Procurador Geral destacou os números atuais das ações do Plano. “No momento nós estamos com cerca de 60% das nossas ações planejadas em andamento ou concluídas. Isso significa que temos em torno de um terço das ações que ainda precisamos unir forças para realizar. Algumas delas farão parte do próximo Planejamento que iremos construir, para o período de 2025 a 2028” informou Paulo César.

Além dos tópicos de monitoramento do Plano, foram discutidas as principais mudanças estabelecidas no novo Regimento Interno da PGM, publicado através do Decreto nº 2.929, de 19 de fevereiro de 2024. Também foi apresentado o mais novo canal de comunicação do órgão, uma página na rede social Instagram, criada no fim do ano passado (@pgmdourados).

O encontro contou com a presença de vários Procuradores do Município, dentre eles todos os chefes das oito Procuradorias Especializadas da PGM e o Procurador Geral Adjunto do Município, Ilo Rodrigo de Farias Machado.